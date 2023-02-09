ВСУ уничтожили российский БМПТ Терминатор, которым хвастались пропагандисты — Гайдай

9 февраля, 14:04
Поделиться:
ВСУ уничтожили российский БМПТ (Фото:t.me/serhiy_hayday)

ВСУ уничтожили российский БМПТ (Фото:t.me/serhiy_hayday)

ВСУ уничтожили российский БМПТ Терминатор, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в четверг, 9 февраля в Telegram.

По его словам, российские пропагандисты хвастались данным БМПТ.

«Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти», — написал он.

Гайдай опубликовал фото уничтоженного Терминатора.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1623656221868802050?s=46&t=8DH5c13ZBIzWtVGhUhsGFQ
t.me/serhiy_hayday
Фото: t.me/serhiy_hayday
Читайте также:
Последний поход Путина. Началось ли уже «большое наступление» россиян и чего от него ждать ВСУ

«Кременские леса страшны… особенно для настоящей российской заразы. Говорите: не тонет, не горит «Терминатор», — написал глава области.

Сергей Гайдай заявлял, что российские оккупационные войска пытаются "продавить" украинскую оборону в направлении Кременной в Луганской области. ВСУ устойчиво удерживают позиции.

https://www.youtube.com/watch?v=hlCnaE5-Pks
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пропаганда Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X