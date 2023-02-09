ВСУ уничтожили российский БМПТ Терминатор, которым хвастались пропагандисты — Гайдай 9 февраля, 14:04 ВСУ уничтожили российский БМПТ (Фото:t.me/serhiy_hayday)

ВСУ уничтожили российский БМПТ Терминатор, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в четверг, 9 февраля в Telegram.

По его словам, российские пропагандисты хвастались данным БМПТ.

«Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти», — написал он.

Гайдай опубликовал фото уничтоженного Терминатора.

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Фото: t.me/serhiy_hayday

«Кременские леса страшны… особенно для настоящей российской заразы. Говорите: не тонет, не горит «Терминатор», — написал глава области.

Сергей Гайдай заявлял, что российские оккупационные войска пытаются "продавить" украинскую оборону в направлении Кременной в Луганской области. ВСУ устойчиво удерживают позиции.