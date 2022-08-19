В Луганской области уничтожили ремонтную базу оккупантов с большим количеством техники — Гайдай

19 августа, 15:26
Неизвестные уничтожили ремонтную базу оккупантов с большим количеством техники (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Неизвестные уничтожили ремонтную базу оккупантов с большим количеством техники (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В Луганской области неизвестные уничтожили ремонтную базу оккупантов в поселке Лотиково. Там находилось большое количество вражеской военной техники.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, всего было уничтожено около ста единиц техники и порядка полусотни оккупантов.

После этого ремонтной базы в поселке, где стояла пара танков и разнообразная тяжелая техника, уже не существует.

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14 августа ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной. Гайдай сообщил, что уничтожили более ста наемников, среди них — есть заместители Евгения Пригожина, который является куратором ЧВК.

16 августа произошел взрыв на базе оккупантов в захваченном Лисичанске, там были ликвидированы около 100 военных регулярной армии РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Военная техника Сергей Гайдай Война России против Украины

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