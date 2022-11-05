«Скоро услышим хорошие новости». В Луганской области украинские военные ежедневно продвигаются на 500 метров — Гайдай 5 ноября, 21:44 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал в интервью Василию Голованову.

По словам Гайдая, ни один населенный пункт не дается ВСУ просто, ведь враг успел подготовиться. Однако вскоре мы услышим от Генерального штаба хорошие новости.



Видео дня

«Оккупанты успели зарыться. Им постоянно подвозят мобилизованных. Да, это не военные. Они плохо подготовлены. Но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает. Потери есть. Поэтому не надо забывать, какой ценой освобождают территории. Новости хорошие есть. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются каждый день», — заявил он.