«Скоро услышим хорошие новости». В Луганской области украинские военные ежедневно продвигаются на 500 метров — Гайдай

5 ноября, 21:44
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал в интервью Василию Голованову.

По словам Гайдая, ни один населенный пункт не дается ВСУ просто, ведь враг успел подготовиться. Однако вскоре мы услышим от Генерального штаба хорошие новости.

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«Оккупанты успели зарыться. Им постоянно подвозят мобилизованных. Да, это не военные. Они плохо подготовлены. Но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает. Потери есть. Поэтому не надо забывать, какой ценой освобождают территории. Новости хорошие есть. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются каждый день», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=DWJlvkbenbM
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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