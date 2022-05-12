«Ситуация значительно ухудшилась». В Луганской области продолжаются мощные бои — глава ОВА 12 мая, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы усилились по всей линии луганского фронта (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о значительном обострении ситуации в регионе.

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По его словам, обстрелы усилились по всей линии луганского фронта.

«Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку. Ситуация значительно ухудшилась», — написал Гайдай в Telegram.

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Он отметил, что под контролем Украины сейчас Северодонецк (и села общины), Лисичанск (и села/городки общины), Горное (и села/городки общины), часть Рубежного.

«Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли. Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян, третий раз тоже будет», — добавил глава ОВА.

Он также сообщил, что в оккупированной Попасной массово исчезают люди, оккупанты охотятся на украинских активистов

Единственный путь, который сейчас соединяет Луганскую область с «большой землей» находится под обстрелами. Поездки слишком рискованны.



В Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты полностью уничтожены.

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