В ближайшее время увидим новые успехи ВСУ на двух направлениях в Луганской области — глава ОВА
ВСУ продолжают продвижение в Луганской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные продолжают продвижение в регионе. Поэтому, по его словам, термин «серая зона» в области практически нивелируется.
Заявление Гайдая опубликовано в Telegram-канале Луганской ОВА.
Гайдай отметил, что «в ближайшее время увидим очередные успехи на Сватовском и Кременском направлениях».
Он также рассказал, что россияне бросают сотни неподготовленных свежемобилизованных в «мясорубку».
Ранее Гайдай заявлял, что украинские защитники ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области.
Он сообщал, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.
По его словам, горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременной украинские силы оттесняют оккупантов.