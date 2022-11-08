В ближайшее время увидим новые успехи ВСУ на двух направлениях в Луганской области — глава ОВА

8 ноября, 11:03
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ВСУ продолжают продвижение в Луганской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

ВСУ продолжают продвижение в Луганской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные продолжают продвижение в регионе. Поэтому, по его словам, термин «серая зона» в области практически нивелируется.

Заявление Гайдая опубликовано в Telegram-канале Луганской ОВА.

Гайдай отметил, что «в ближайшее время увидим очередные успехи на Сватовском и Кременском направлениях».

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Он также рассказал, что россияне бросают сотни неподготовленных свежемобилизованных в «мясорубку».

Ранее Гайдай заявлял, что украинские защитники ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области.

Он сообщал, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.

По его словам, горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременной украинские силы оттесняют оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=tT834H-2ycQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

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