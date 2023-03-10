Гайдай о ситуации в Луганской области: Тяжелее всего возле Кременной, но прорыва оккупантов нет

10 марта, 12:11
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Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)

Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)

В Луганской области ситуация на фронте остается стабильно тяжелой, но контролируемой ВСУ. Сложнее всего — в районе населенного пункта Кременная.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Там ситуация самая тяжелая среди всех участков, которые есть на Луганщине. Туда пытается враг бросать и кадровых военных, и свою современную технику, и танки Т-90, и технику поддержки Терминаторы», — сказал Гайдай.

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В то же время, по его словам, сейчас нет никаких прорывов со стороны оккупантов, хотя они ежедневно пытаются найти слабый участок в украинской обороне.

7 марта Гайдай сообщал, что в Луганской области оккупанты пополняют резервы и готовятся к новым атакам.

https://www.youtube.com/watch?v=BQJEJmKQPp0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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