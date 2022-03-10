Бои не заканчиваются ни на минуту. В Луганской области ситуация крайне сложная, отсутствуют коммуникации — глава ОГА 10 марта, 01:16 Цей матеріал також доступний українською Департамент гражданской защиты в Северодонецке (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в области крайне сложна. Там продолжаются бесконечные бои, 27 населенных пунктов обесточены.

«Ситуация крайне сложна. Бои не заканчиваются ни на минуту. Много жертв. Каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации», — сказал он.



Он добавил, что в области отсутствуют коммуникации, но жители Луганщины каждое утро находят «силы отвергать врага».

Кроме того, обесточены 27 населенных пунктов полностью, 11 частично. Также нет газа, воды, отопления.

За 13 дней полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.

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