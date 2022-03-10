Бои не заканчиваются ни на минуту. В Луганской области ситуация крайне сложная, отсутствуют коммуникации — глава ОГА

10 марта, 01:16
Цей матеріал також доступний українською
Департамент гражданской защиты в Северодонецке (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Департамент гражданской защиты в Северодонецке (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в области крайне сложна. Там продолжаются бесконечные бои, 27 населенных пунктов обесточены.

«Ситуация крайне сложна. Бои не заканчиваются ни на минуту. Много жертв. Каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации», — сказал он.

Он добавил, что в области отсутствуют коммуникации, но жители Луганщины каждое утро находят «силы отвергать врага».

Читайте также:

Мариуполь находится в окружении российских оккупантов (Фото:Nikolay Ryabchenko/Reuters) Ситуация в Донецкой области: Мариуполь находится в осаде, за сутки в регионе погибли три человека

Кроме того, обесточены 27 населенных пунктов полностью, 11 частично. Также нет газа, воды, отопления.

За 13 дней полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ