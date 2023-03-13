Штурм идет практически круглосуточно. В Луганской области оккупанты сосредоточились на Белогоровке и Кременной — Гайдай 13 марта, 12:25 Гайдай рассказал о боях в Луганской области (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские оккупационные войска основные усилия сосредоточили на боях в районе Белогоровки и Кременной. Штурм идет практически круглосуточно.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Тяжело в Белогоровке и на Кременском направлении. Именно там российские оккупационные войска сосредоточили максимальные усилия. Враг стянул туда много резервов. Рашисты штурмуют Кременщину почти круглосуточно… Туда они бросают и свою современную технику», — отметил он.

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По словам главы ОВА, погодные условия не способствуют наступлению ни для одной из сторон. Однако ситуация может измениться в течение ближайших недель.

Он добавил, что украинские войска ожидают улучшения погодных условий и планируют контратаку на этом направлении.

Ранее глава Луганской ОВА сообщал, что в Луганской области ситуация на фронте остается стабильно тяжелой, но контролируемой ВСУ. Сложнее всего — в районе населенного пункта Кременная.

Кроме того, российские войска пытаются захватить ранее деоккупированные села в надежде найти слабые места в обороне Украины.