Скорректировали удар. В Луганской области с помощью подполья уничтожили базу оккупантов — Центр национального сопротивления 16 декабря, 14:51 В Луганской области уничтожили базу оккупантов (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

Во вторник, 13 декабря, на временно оккупированных территориях Луганской области была уничтожена база расположения врага, сообщил Центр национального сопротивления.

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«Согласно имеющимся данным, около 20 оккупантов погибли, из них шесть офицеров», — говорится в сообщении.

Также уничтожены восемь единиц техники, еще несколько десятков личного состава были доставлены в госпиталь с ранением разной тяжести.

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В центре заявили, что операция стала возможна благодаря подполью, которое помогло скорректировать удар.

Генштб сообщал, что за минувшие сутки украинские Силы обороны отразили несколько атак оккупационных войск РФ в Донецкой и Луганской областях.