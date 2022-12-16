Скорректировали удар. В Луганской области с помощью подполья уничтожили базу оккупантов — Центр национального сопротивления
В Луганской области уничтожили базу оккупантов (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)
Во вторник, 13 декабря, на временно оккупированных территориях Луганской области была уничтожена база расположения врага, сообщил Центр национального сопротивления.
«Согласно имеющимся данным, около 20 оккупантов погибли, из них шесть офицеров», — говорится в сообщении.
Также уничтожены восемь единиц техники, еще несколько десятков личного состава были доставлены в госпиталь с ранением разной тяжести.
В центре заявили, что операция стала возможна благодаря подполью, которое помогло скорректировать удар.
Генштб сообщал, что за минувшие сутки украинские Силы обороны отразили несколько атак оккупационных войск РФ в Донецкой и Луганской областях.