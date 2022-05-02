В Луганской области российские оккупанты вывозят из больниц современное медицинское оборудование — ОВА 2 мая, 17:32 Цей матеріал також доступний українською На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы (Фото:Telegram/Сергей Гайдай)

В Луганской области российские оккупанты уничтожают медицинскую инфраструктуру, из захваченных больниц вывозят современное оборудование.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram .



По словам Гайдая, россияне на временно оккупированных территориях уничтожают медицинскую инфраструктуру и вывозят из больниц современное оборудование.

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"Россияне, живущие в совковых реалиях в шоке от оснащения наших больниц. Поэтому начали массовую "депортацию" дорогостоящего медицинского оборудования в России и территории оккупированы в 2014 году", — добавил глава Луганской ОВА.

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