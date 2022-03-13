Застрелили в собственном доме. В Луганской области российские оккупанты убили известного украинского волонтера Александра Кононова 13 марта, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Россияне убили известного украинского волонтера (Фото:@Евгений Руденко/Facebook)

В воскресенье, 13 марта, в пгт Боровское возле Северодонецка российские оккупанты убили известного украинского волонтера с инвалидностью Александра Кононова. Его застрелили дома прямо в инвалидной коляске.

О смерти известного волонтера Александра Кононова, известного как Саныч, в свое время находившегося в плену в «ЛНР», сообщают в социальных сетях его друзья, волонтеры и журналисты. Стало известно, что его застрелили в его доме прямо в инвалидной коляске.

«Сани больше нет. Пережить оккупацию, плен, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме прямо в коляске. Твари. Спи, братец. Ты очень крутой. Ты настоящий украинец Донбасса. Мордор маст дай», — написал в своем Facebook журналист и волонтер Руслан Горовой.

Александр Кононов потерял руку и ногу в результате несчастного случая. В 2014 году после начала войны России против Украины Кононов помогал украинским добровольцам в Луганской области: возил еду и доставлял бойцов на позиции. В том же году он вместе с женой попал в плен, в котором провел 98 дней. После освобождения переехал жить в Житомирскую область, где основал собственный бизнес Сыры Саныча. Затем вернулся в родную Луганскую область.

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