Сводка Генштаба. В Луганской области россияне превращают больницы в военные госпитали, в Запорожской ранено более 70 оккупантов 24 декабря, 07:26 Украинский военный в Донецкой области, 30 ноября 2022 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Оккупанты перепрофилируют больницы в Луганской области на военные госпитали из-за значительных потерь российских войск. В частности, речь идет о Беловодске и Марковке.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке за субботу, 24 декабря.

Там рассказали, что в хирургическое отделение районной больницы во временно оккупированном Старобельске 19 декабря привезли около 100 раненых россиян. Три дня спустя в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 российских военных были ранены, информация относительно ликвидированных уточняется.

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Украинские бойцы отразили атаки оккупантов в районах десяти населенных пунктов — Андреевки в Луганской области и Ямполовки, Раздоловки, Бахмутского, Бахмута, Северного, Нью-Йорка, Красногоровки, Водяного, Марьинки в Донецкой.

На Волынском и Полесском направлениях Генштаб не фиксирует признаков формирования наступательных группировок. На Северском, Слобожанском Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском — оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения. На Запорожском и Херсонском направлениях они открыли огонь из реактивной и ствольной артиллерии по более чем 50 населенным пунктам.

Всего за прошедшие сутки армия РФ нанесла три ракетных и десять авиаударов, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из РСЗО, в результате чего пострадали гражданские объекты Херсона, есть жертвы среди мирного населения.

Украинская авиация за сутки 13 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и вооружению и военной технике россиян, а также по позициям вражеского ЗРК. Генштаб подтвердил уничтожение девяти российских беспилотников разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины атаковали два пункта управления, два склада с боеприпасами и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов.