Больницы переполнены. В Луганской области россияне обустроили военный госпиталь в родильном отделении — ОВА

6 декабря, 10:23
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В Луганской области для раненых оккупантов не хватает мест в больницах (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Луганской области для раненых оккупантов не хватает мест в больницах (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На оккупированной территории Луганской области большинство больниц превращены в госпитали для российских захватчиков.

Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.

«Большинство коечного фонда медицинских учреждений так называемой „ЛНР“ перепрофилировали под оказание помощи раненым военнослужащим РФ. Больницы переполнены боевиками», — говорится в сообщении.

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По данным администрации, из-за этого пришлось прекратить плановые госпитализации и лечение мирного населения, предоставляется исключительно неотложная медицинская помощь.

«В Новопскове военный госпиталь обустроили даже в родильном отделении» — отмечают в ОВА.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Луганская область Война России против Украины

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