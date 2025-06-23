«Подготовка к войне с первого класса». Россияне на оккупированной Луганщине будут учить детей управлять дронами

Российские захватчики на оккупированной части Луганской области будут обучать семилетних детей управлять беспилотниками.

Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, отметив, что таким образом «подготовка к войне начнется с первого класса».

По его словам, контролировать выполнение задач оккупационных властей будет пропагандистское объединение Движение первых.

«Кроме того, месяц назад в федеральный перечень РФ включен учебник Беспилотные летательные аппараты, который будут доставлять в школы централизованно. Его будут изучать в часы трудового обучения», — добавил Харченко.

Также он сообщил, что за минувшие сутки на Лиманском участке фронта российские оккупанты штурмовали 17 раз. На Луганщине — возле Твердохлебово Сватовского района.

По состоянию на 31 января 2025 года, более 95% Луганской области оставалось под временной оккупацией страны-агрессора РФ. Враг не оставляет попыток захватить всю Луганскую область.