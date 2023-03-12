«Так и до тачанки недалеко». На Кременском направлении оккупанты из-за значительных потерь техники пересаживаются на старые танки 12 марта, 13:20 Танк Т72 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipeida)

На Кременском направлении Луганской области россияне из-за значительных потерь военной техники воюют на старых танках. Они перешли из танков Т90 на Т72.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«На Кременском направлении украинские защитники помогают россиянам терять современную технику, ныне орки перешли из танков Т90 на Т72. Девяностые закончились… так и до тачанки недалеко», — отметил он.

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Гайдай добавил, что это происходит благодаря работе ВСУ по уничтожению вражеской техники.

Ранее глава Луганской ОВА сообщал, что в Луганской области ситуация на фронте остается стабильно, но контролируемой ВСУ. Сложнее всего — в районе населенного пункта Кременная.

Кроме того, российские войска пытаются захватить ранее деоккупированные деревни в надежде найти слабые места в обороне Украины.