Безжалостные удары. В Луганской области в результате вражеских обстрелов разрушена почти вся гражданская инфраструктура — ГСЧС 19 апреля, 16:19 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области разрушена почти вся гражданская инфраструктура (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В результате циничных вражеских обстрелов в Луганской области разрушена почти вся гражданская инфраструктура: частные дома, многоэтажки, детские сады, бассейны, торговые центры, школы, гражданские коммуникации.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве заявили, что из-за таких безжалостных ударов в городе Кременная спасателями было ликвидировано пять возгораний частных домов в результате вражеских обстрелов.

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Кроме того, в Новодружеске пожарные тушили угли на открытой территории вблизи шахты и эвакуировали двух человек с ограниченными физическими возможностями к месту эвакуации.

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В ГСЧС добавили, что спасатели Лисичанска ликвидировали возгорание двух частных домов, в которые попали вражеские снаряды. Погибших или травмированных в данных событиях не было.



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