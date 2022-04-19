Безжалостные удары. В Луганской области в результате вражеских обстрелов разрушена почти вся гражданская инфраструктура — ГСЧС

19 апреля, 16:19
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В Луганской области разрушена почти вся гражданская инфраструктура (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Луганской области разрушена почти вся гражданская инфраструктура (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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В результате циничных вражеских обстрелов в Луганской области разрушена почти вся гражданская инфраструктура: частные дома, многоэтажки, детские сады, бассейны, торговые центры, школы, гражданские коммуникации.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве заявили, что из-за таких безжалостных ударов в городе Кременная спасателями было ликвидировано пять возгораний частных домов в результате вражеских обстрелов.

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Кроме того, в Новодружеске пожарные тушили угли на открытой территории вблизи шахты и эвакуировали двух человек с ограниченными физическими возможностями к месту эвакуации.

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В ГСЧС добавили, что спасатели Лисичанска ликвидировали возгорание двух частных домов, в которые попали вражеские снаряды. Погибших или травмированных в данных событиях не было.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Инфраструктура Война России против Украины

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