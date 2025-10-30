Во временно оккупированной Луганской области прекратили энергоснабжение, вероятно, из-за серьезных повреждений единственной тепловой электростанции в городе Счастье.

Об этом в четверг, 30 октября, сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что в оккупированном регионе исчез свет.

По данным самопровозглашенной местной власти, причиной стали аварии на энергосетях.

Реклама

Жители Счастья сообщают о чрезвычайной ситуации на местной ТЭС. Местные СМИ пишут, что авария привела к остановке котельных и насосных станций.

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник подтвердил катастрофическую ситуацию в электросетях.

Пока неизвестно, является ли авария следствием атаки.

13 октября временно оккупированный Крым атаковали дроны. Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер писал о вероятном попадании в Таврическую ТЭС.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.