Оккупированная Луганская область осталась без света из-за аварии на ТЭС — видео
Во временно оккупированной Луганской области исчез свет (Фото: pixabay.com)
Во временно оккупированной Луганской области прекратили энергоснабжение, вероятно, из-за серьезных повреждений единственной тепловой электростанции в городе Счастье.
Об этом в четверг, 30 октября, сообщил российский Telegram-канал ASTRA.
Отмечается, что в оккупированном регионе исчез свет.
По данным самопровозглашенной местной власти, причиной стали аварии на энергосетях.
Жители Счастья сообщают о чрезвычайной ситуации на местной ТЭС. Местные СМИ пишут, что авария привела к остановке котельных и насосных станций.
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник подтвердил катастрофическую ситуацию в электросетях.
Пока неизвестно, является ли авария следствием атаки.
13 октября временно оккупированный Крым атаковали дроны. Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер писал о вероятном попадании в Таврическую ТЭС.
25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.
Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.
26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.