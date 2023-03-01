В Кадиевке произошла «бавовна», враг пытается вести наступательные действия в Луганской области — ОВА

1 марта, 10:13
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Кадиевке произошла «бавовна», враг пытается вести наступательные действия в Луганской области, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в среду, 1 марта.

«В Кадиевке произошла „бавовна“, там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом», — говорится в сообщении Telegram.

По словам главы области, у врага были попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского.

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Гайдай добавил, что наступление россияне проводят в основном ночью.

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«Оккупанты из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители», — говорится в сообщении.

Глава ОВА заявил, что у россиян появилось много дронов-камикадзе. Они их активно используют в Луганском направлении.

«Ждем поступления средств борьбы против этих дронов», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=40pUeMIiVXM&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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