В Кадиевке произошла «бавовна», враг пытается вести наступательные действия в Луганской области — ОВА
Украинский военный (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
В Кадиевке произошла «бавовна», враг пытается вести наступательные действия в Луганской области, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в среду, 1 марта.
«В Кадиевке произошла „бавовна“, там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом», — говорится в сообщении Telegram.
По словам главы области, у врага были попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского.
Гайдай добавил, что наступление россияне проводят в основном ночью.
«Оккупанты из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители», — говорится в сообщении.
Глава ОВА заявил, что у россиян появилось много дронов-камикадзе. Они их активно используют в Луганском направлении.
«Ждем поступления средств борьбы против этих дронов», — говорится в сообщении.