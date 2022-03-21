Враг со злости бьет по мирному населению. В Луганской области за минувшие сутки было разрушено 12 жилых домов, двое человек ранены
В Луганской области пятерых спасли из-под завалов (Фото:МВД)
В Луганской области продолжаются бои, за минувшие сутки было разрушено 12 жилых домов, двое человек ранены, пятерых спасли из-под завалов.
Об этом сообщает МВД Украины.
В ведомстве заявили, что в Северодонецке спасатели ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, произошедший в результате обстрелов.
Враг со злости бьет по мирному населению. Самая трудная ситуация в Рубежном, Попасной и Кременной.
В области критична ситуация с коммуникациями. Однако электрикам удалось вернуть свет и мобильную связь в Горную общину.
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