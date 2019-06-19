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В Луганской области после купания в озере госпитализированы 18 человек, из них 15 — дети

Сегодня, 02:18
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В Луганской области после купания в озере госпитализированы 18 человек, из них 15 — дети - фото

t-pravda.te.ua

Все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное

Во вторник, 18 июня, в Рубежном Луганской области в инфекционное отделение областного лабораторного центра Минздрава госпитализированы 18 человек, 15 из которых — дети.

Как сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай, все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

«18 июня в 21:56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции с государственного учреждения Рубежанского межрайонного филиала Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей», — написала Погукай на своей странице в Facebook.

Офицер полиции уточнила, что в настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не грозит.

Теги:   Дети Озеро Отравление Отравление людей Луганская область

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