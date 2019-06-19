В Луганской области после купания в озере госпитализированы 18 человек, из них 15 — дети
Во вторник, 18 июня, в Рубежном Луганской области в инфекционное отделение областного лабораторного центра Минздрава госпитализированы 18 человек, 15 из которых — дети.
Как сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай, все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.
«18 июня в 21:56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции с государственного учреждения Рубежанского межрайонного филиала Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей», — написала Погукай на своей странице в Facebook.
Офицер полиции уточнила, что в настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не грозит.