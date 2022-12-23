У ВСУ очень неплохие позиции вблизи Сватового и Кременной, но погода не способствует продвижению — Гайдай

23 декабря, 11:18
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В Луганской области погода пока не способствует быстрому прохождению тяжелой техники (Фото:Генштаб)

В Луганской области погода пока не способствует быстрому прохождению тяжелой техники (Фото:Генштаб)

В Луганской области у украинских сил очень неплохие позиции вблизи Сватового и Кременной, однако погода пока не способствует быстрому прохождению тяжелой техники.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«На Сватовско-Кременном направлении оккупанты больше в обороне. Иногда они пытаются идти в какие-то контратаки, но они безрезультативные все», — заявил Гайдай.

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Он также рассказал, что Силы обороны Украины крепко держатся в Белогоровке.

21 декабря Гайдай сообщал, что в ближайшее время украинская армия готовится к активным наступательным действиям на востоке страны.

https://www.youtube.com/watch?v=hMoZCPLoLC8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

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