Над еще одним селом Луганской области подняли флаг: глава ОВА показал фото

12 сентября, 11:19
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Флаг Украины подняли над селом Куземовка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Флаг Украины подняли над селом Куземовка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В Луганской области установили флаг Украины над селом Куземовка в Сватовском районе.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, опубликовав соответствующее фото.

«Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет», — подписал он снимок.

Видео дня

Сергей Гайдай/facebook.com
Фото: Сергей Гайдай/facebook.com

Накануне Гайдай сообщал, что на фоне наступления ВСУ оккупанты и предатели бегут даже из населенных пунктов Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

Над населенным пунктом Кременная партизаны подняли флаг Украины.

https://www.youtube.com/embed/nZzQn8Tf6Go
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Флаг Украины Сергей Гайдай Война России против Украины

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