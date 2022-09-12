Над еще одним селом Луганской области подняли флаг: глава ОВА показал фото 12 сентября, 11:19 Флаг Украины подняли над селом Куземовка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В Луганской области установили флаг Украины над селом Куземовка в Сватовском районе.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, опубликовав соответствующее фото.

«Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет», — подписал он снимок.

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Фото: Сергей Гайдай/facebook.com

Накануне Гайдай сообщал, что на фоне наступления ВСУ оккупанты и предатели бегут даже из населенных пунктов Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

Над населенным пунктом Кременная партизаны подняли флаг Украины.

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