В Луганской области перестало вещать украинское телевидение и радио Сегодня, 18:12 567 Цей матеріал також доступний українською OpenClipart-Vectors/pixabay.com Отключения коснулись и Сумской области OpenClipart-Vectors/pixabay.com

На территории Луганской области с четверга, 4 апреля, частично отключено вещание украинского телевидения и радио, сказано в обращении коллектива филиала ОАО НСТУ Региональная дирекция UA Донбасс.

Указывается, что в связи с обесточиванием объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске.

"Из-за долга перед ООО "ЛЭО" с 9:00 четверга обесточена башня в г. Лисичанск", - говорится в обращении.

Таким образом, вместо украинских радио и телеканалов, на совпадающих частотах вещают пропагандистские радиостанции и телеканалы, расположенные на оккупированной территории.

В то же время в комментарии Радио Свобода и.о. председателя правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что у Общественного вещателя нет долгов перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).

Аласания подтвердил частичное отсутствие украинского радиосигнала и аналогового телесигнала в Луганской области.

Кроме того, похожие отключения произошли в Сумской области.

"Почему именно такие отключения – это тайна, покрытая мраком, почему они действуют именно так. В переписке с нами они (РРТ - ред.) настаивают на возвращении им 99,7 миллиона гривен за прошлый год, которые ни в документах не отражены, ни в бюджете не предусмотрены. Даже если бы эти деньги в НСТУ были, у нас нет никакого юридического основания рассчитываться с РРТ", - сказал Аласания.

По его словам, в НСТУ существует только задолженность в объеме 6,7 миллиона гривен за первый квартал 2018 года, эта задолженность уплачивается по графику.