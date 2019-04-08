Александр Мотыль
Как Порошенко может выиграть, а Зеленский – проиграть
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Ярослава Гресь
Город, в котором все по фэн-шуй. Восемь историй о Гонконге
Питер Дикинсон
Украина переживет Зеленского
Спецтема: Выборы президента Украины

В Луганской области перестало вещать украинское телевидение и радио

Сегодня, 18:12
567
Цей матеріал також доступний українською
В Луганской области перестало вещать украинское телевидение и радио - фото

OpenClipart-Vectors/pixabay.com

Отключения коснулись и Сумской области

На территории Луганской области с четверга, 4 апреля, частично отключено вещание украинского телевидения и радио, сказано в обращении коллектива филиала ОАО НСТУ Региональная дирекция UA Донбасс.

Указывается, что в связи с обесточиванием объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске.

"Из-за долга перед ООО "ЛЭО" с 9:00 четверга обесточена башня в г. Лисичанск", - говорится в обращении.

Таким образом, вместо украинских радио и телеканалов, на совпадающих частотах вещают пропагандистские радиостанции и телеканалы, расположенные на оккупированной территории. 

В то же время в комментарии Радио Свобода и.о. председателя правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что у Общественного вещателя нет долгов перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).

Аласания подтвердил частичное отсутствие украинского радиосигнала и аналогового телесигнала в Луганской области.

Кроме того, похожие отключения произошли в Сумской области.

"Почему именно такие отключения – это тайна, покрытая мраком, почему они действуют именно так. В переписке с нами они (РРТ - ред.) настаивают на возвращении им 99,7 миллиона гривен за прошлый год, которые ни в документах не отражены, ни в бюджете не предусмотрены. Даже если бы эти деньги в НСТУ были, у нас нет никакого юридического основания рассчитываться с РРТ", - сказал Аласания.

По его словам, в НСТУ существует только задолженность в объеме 6,7 миллиона гривен за первый квартал 2018 года, эта задолженность уплачивается по графику.

Теги:   Радио Телевидение Луганск

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 01:52

img
Чемпионат Италии: Ювентусу не хватило одного балла для завоевания титула
Футбол

Сегодня, 14:04

img
Клуб украинской Премьер-лиги уволил главного тренера
Компании/Рынки

Сегодня, 11:01

img
Телевизор и соцсети против онлайн-медиа. Откуда украинцы получают информацию

ТОП 3

События

Сегодня, 10:30

img
Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ
14098
События

Вчера, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
12375
Политика

Вчера, 08:35

img
Что может помочь Порошенко. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua
8755