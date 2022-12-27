Доставляют раненых из-под Бахмута. В Луганской области из-за загруженности больниц оккупанты превратили в военный госпиталь лицей 27 декабря, 10:51 Российские оккупанты несут большие потери на Донбассе, для раненых не хватает больниц (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Из-за загруженности больниц на захваченной территории Луганской области российские оккупанты оборудуют для лечения раненых военных даже лицей.

Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации в Telegram.

Так, в оккупированном Первомайске раненых оккупантов из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который превратили в военный госпиталь.

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В ОВА отметили, что там пытаются лечить 300 военных РФ.

В оккупированном Беловодске сейчас лечатся около 300 раненых «вагнеровцев».

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 100 тысяч своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов.

В Луганской области гражданскому населению отказывают в предоставлении медицинских услуг, поскольку все больницы переполнены ранеными российскими военными.