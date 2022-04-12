Морги в подконтрольных городах Луганской области переполнены, добраться до кладбищ невозможно — Гайдай 12 апреля, 18:18 Цей матеріал також доступний українською Больница в Северодонецке после российских обстрелов, 22 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что морги в подконтрольных Украине городах переполнены телами умерших и погибших в результате российской агрессии мирных жителей.

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«Электроэнергия с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в тихие перерывы между обстрелами волонтеры и работники коммунальных служб хоронят тела в новых местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны», — сообщил Гайдай в Telegram-канале.



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В Северодонецке военно-гражданская администрация организовала место захоронения в относительно безопасном месте. Каждого погибшего или умершего хоронят в отдельной могиле, большинство из них опознали. За 48 дней с начала полномасштабного вторжения могил уже около 400. В Лисичанске также организовали новое место для захоронений, погибших и умерших хоронят в братских могилах.

Ранее Сергей Гайдай заявил, что наступление российских оккупантов в Луганской области должно было начаться в ближайшее время, но его затормозил затяжной дождь. Жителей восточных областей призывают эвакуироваться.

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