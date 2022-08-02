«Орков держат в напряжении». В Луганской области партизаны расклеили листовки против оккупантов — фото
В Троицком партизаны расклеили листовки против оккупантов (Фото:t.me/serhiy_hayday)
В Троицком Луганской области партизаны расклеили листовки против оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
«Улицы Троицкого усеяны "поздравительными" открытками для оккупантов. Партизаны держат в напряжении орков. Троицкое ждет деоккупацию и пугает рашистов украинскими поздравлениями», — написал он.
По его словам, оккупантов становится с каждым днем все меньше, а еще меньше становится их уверенность в своих силах.
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