«Оккупант, здесь тебя ждет только смерть». В Луганской области партизаны расклеили патриотические открытки — фото

27 июня, 12:50
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Рубежное, Луганской области (Фото:www.facebook.com/groups/depzz/permalink)

Рубежное, Луганской области (Фото:www.facebook.com/groups/depzz/permalink)

В Луганской области партизаны расклеили патриотические открытки, в которых предупредили, что российских оккупантов там ждет только смерть, а коллаборантов — найдут и накажут.

Об этом сообщает Департамент международной технической помощи Луганской ОГА в Facebook.

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«Партизаны Луганской области напомнили оккупантам и коллаборантам в славном городе Новопсков, что на украинской земли их ждет только смерть», — говорится в сообщении.

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www.facebook.com/groups/depzz/permalink
Фото: www.facebook.com/groups/depzz/permalink
www.facebook.com/groups/depzz/permalink
Фото: www.facebook.com/groups/depzz/permalink
www.facebook.com/groups/depzz/permalink
Фото: www.facebook.com/groups/depzz/permalink

В ведомстве добавили, что Луганская область не сдается.

https://www.facebook.com/groups/depzz/posts/3456654191277731
Фото: https://www.facebook.com/groups/depzz/posts/3456654191277731

«Наши земляки сопротивляются врагу и ждут освобождения Луганщины. Новопсков — это Украина», — заявили в ведомстве.

https://www.youtube.com/watch?v=PjH8vHbid1Q
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Партизаны Война России против Украины

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