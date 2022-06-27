«Оккупант, здесь тебя ждет только смерть». В Луганской области партизаны расклеили патриотические открытки — фото 27 июня, 12:50 Цей матеріал також доступний українською Рубежное, Луганской области (Фото:www.facebook.com/groups/depzz/permalink)

В Луганской области партизаны расклеили патриотические открытки, в которых предупредили, что российских оккупантов там ждет только смерть, а коллаборантов — найдут и накажут.

Об этом сообщает Департамент международной технической помощи Луганской ОГА в Facebook.

«Партизаны Луганской области напомнили оккупантам и коллаборантам в славном городе Новопсков, что на украинской земли их ждет только смерть», — говорится в сообщении.

Видео дня

Фото: www.facebook.com/groups/depzz/permalink

Фото: www.facebook.com/groups/depzz/permalink

Фото: www.facebook.com/groups/depzz/permalink

В ведомстве добавили, что Луганская область не сдается.

Фото: https://www.facebook.com/groups/depzz/posts/3456654191277731

«Наши земляки сопротивляются врагу и ждут освобождения Луганщины. Новопсков — это Украина», — заявили в ведомстве.

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