«Оккупант, здесь тебя ждет только смерть». В Луганской области партизаны расклеили патриотические открытки — фото
Рубежное, Луганской области (Фото:www.facebook.com/groups/depzz/permalink)
В Луганской области партизаны расклеили патриотические открытки, в которых предупредили, что российских оккупантов там ждет только смерть, а коллаборантов — найдут и накажут.
Об этом сообщает Департамент международной технической помощи Луганской ОГА в Facebook.
«Партизаны Луганской области напомнили оккупантам и коллаборантам в славном городе Новопсков, что на украинской земли их ждет только смерть», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Луганская область не сдается.
«Наши земляки сопротивляются врагу и ждут освобождения Луганщины. Новопсков — это Украина», — заявили в ведомстве.
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