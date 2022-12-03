«Было уничтожено с огоньком». В Луганской области партизаны перебили железнодорожные поставки врагу на 14−20 суток
В Луганской области партизаны перебили железнодорожные поставки врагу (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Украинские партизаны подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Луганск — Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье).
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
«Осторожно, россияне, работают луганские партизаны. „Кто-то“ поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Луганск — Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено», — сообщил он.
По оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в ручной режим управления участком железнодорожного сообщения и, как следствие, исключит возможность своевременной доставки грузов военного назначения на передовые позиции рашистов (ориентировочно на 14—20 суток).