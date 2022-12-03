«Было уничтожено с огоньком». В Луганской области партизаны перебили железнодорожные поставки врагу на 14−20 суток

3 декабря, 13:14
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В Луганской области партизаны перебили железнодорожные поставки врагу (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области партизаны перебили железнодорожные поставки врагу (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Украинские партизаны подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Луганск — Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье).

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Осторожно, россияне, работают луганские партизаны. „Кто-то“ поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Луганск — Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено», — сообщил он.

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По оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в ручной режим управления участком железнодорожного сообщения и, как следствие, исключит возможность своевременной доставки грузов военного назначения на передовые позиции рашистов (ориентировочно на 14—20 суток).

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Партизаны Сергей Гайдай Железная дорога Война России против Украины

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