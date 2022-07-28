В Луганской области оккупанты давят со всех сторон фронта, однако ВСУ держат их почти на одном месте — Гайдай

28 июля, 10:10
Украинские военные отразили шесть вражеских атак в Луганской области (Фото:Генштаб)

Украинские военные отразили шесть вражеских атак в Луганской области (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Однако ВСУ уже несколько недель держат их почти на одном месте.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что армия РФ все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию для выполнения задач.

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«Только с из воздуха россияне нанесли не менее четырех ударов. К сожалению, достигли целей две ракеты. Наши населенные пункты четырежды были обстреляны из минометов. В настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупанты для усиления огневого воздействия задействовали танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями. В частности, снова отчаяние их ждало и на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским», — написал Гайдай.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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