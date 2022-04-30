В Луганской области отбили вражескую атаку, только семь оккупантов из группы выжили — Гайдай 30 апреля, 03:05 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:REUTERS/Serhiy Takhmazov)

29 апреля в Луганской области отбили вражескую атаку. Лишь семь российских оккупантов из группы выжили.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Орки не выдерживают боев с ВСУ: отражена вражеская атака на Луганщине — только семь рашистов из группы остались живы. Обстрелы мирных городов не утихают. Ранены два спасателя», — написал он.

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Гайдай добавил, что оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Они хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк.

«Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их „гостеприимно“ встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Выжить после встречи удалось только семерым оккупантам, остальные были ликвидированы. Наши защитники показали фото личных вещей, которые были у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними рашисты приехали в Украину убивать», — отметил глава военной админстрации.

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