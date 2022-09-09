В Северодонецке оккупанты заставляют местных жителей бесплатно убирать мусор на улицах — ОВА 9 сентября, 09:34 Мусор в Северодонецке (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке оккупанты заставляют местных жителей бесплатно убирать мусор на улицах.

По его словам, в течение двух с половиной месяцев на пропагандистских телеканалах выходили сюжеты о «наведении порядка» на улицах Северодонецка.

"Якобы вывозили мусор, который собрался за месяцы активных боевых действий, побитые автомобили, впитывали следы разрушений зданий. Приглашали жителей города на оплачиваемые работы по уборке Северодонецка районов», — написал Гайдай в Telegram.

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Глава области добавил, что уже тогда говорили, что денег никто не заплатит, а все работы завершаются сразу после отключения камеры рос-ТВ.

«Деньги кончились. Или их украли, что тоже недалеко от истины. Куча мусора остается в кварталах и на автодорогах города. Впрочем, выход найден - оккупационные власти устраивают "Чистые пятницы"! В этот раз северодончан не приглашают, а принуждают. Еще и бесплатно», — написал он.

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