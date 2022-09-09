В Северодонецке оккупанты заставляют местных жителей бесплатно убирать мусор на улицах — ОВА

9 сентября, 09:34
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Мусор в Северодонецке (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Мусор в Северодонецке (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке оккупанты заставляют местных жителей бесплатно убирать мусор на улицах.

По его словам, в течение двух с половиной месяцев на пропагандистских телеканалах выходили сюжеты о «наведении порядка» на улицах Северодонецка.

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"Якобы вывозили мусор, который собрался за месяцы активных боевых действий, побитые автомобили, впитывали следы разрушений зданий. Приглашали жителей города на оплачиваемые работы по уборке Северодонецка районов», — написал Гайдай в Telegram.

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Глава области добавил, что уже тогда говорили, что денег никто не заплатит, а все работы завершаются сразу после отключения камеры рос-ТВ.

«Деньги кончились. Или их украли, что тоже недалеко от истины. Куча мусора остается в кварталах и на автодорогах города. Впрочем, выход найден - оккупационные власти устраивают "Чистые пятницы"! В этот раз северодончан не приглашают, а принуждают. Еще и бесплатно», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=z8imkkuZuHw&t=5s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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