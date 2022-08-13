В Луганской области оккупанты за еду выманивают у пожилых людей данные о мужчинах призывного возраста — Гайдай

13 августа, 09:01
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированных городах Луганской области россияне прибегают к новым методам принудительной мобилизации. Они дежурят у подъездов и выманивают у пенсионеров в обмен на продукты информацию о мужчинах призывного возраста.

Об этом сообщает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Во время обходов многоэтажек россияне втираются в доверие к пожилым людям, предлагая им небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста», — говорится в сообщении.

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Также оккупанты оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, которые ждут, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой.

Отмечено, что большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мобилизация Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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