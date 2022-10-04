В Луганской области оккупанты выискивают мужчин дронами — Гайдай 4 октября, 09:01 Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Хрустальном на оккупированной части Луганской области российские оккупанты ищут мужчин призывного возраста дронами.



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Он отметил, что захватчики пытаются «мобилизовать» даже студентов очной формы обучения.



«Дело дошло до студентов очной формы, которые надеялись на отсрочку на несколько лет, однако „Родина решила иначе“. Как решила она и то, что мужчины для принудительной мобилизации нужно искать более тщательно. Самыми сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где запустили по улицам города дроны», — говорится в сообщении.



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Кроме того, по словам главы ОВА, в Северодонецке, Лисичанске и Попасной оккупанты до сих пор не начали восстанавливать инфраструктуру.



Гайдай указывает, что россияне обещают начать восстановление городов, «как только будет разрешать оперативная обстановка». Он отмечает, что «та же оперативная обстановка не мешала в течение этих месяцев организовывать кучу массовых мероприятий, а главное — провести псевдореферендум».



«Голосовать на протяжении почти недели 98% жителей ситуация на фронте не мешала — заменить лишний участок водо- или газопровода в течение трех месяцев безопасной возможности не было», — написал Гайдай.