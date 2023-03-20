Ищут партизан. Оккупанты устраивают провокации с флагом Украины в Луганской области

20 марта, 11:35
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Оккупанты устраивают провокации с флагом Украины в Луганской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты устраивают провокации с флагом Украины в Луганской области (Фото:Генштаб)

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области российские захватчики совершают провокации с флагом Украины и смотрят на реакцию местного населения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

«На днях по населенным пунктам передвигалась техника с сине-желтым флагом — россияне смотрели на реакцию местного населения», — говорится в сообщении.

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Как отметили в ОВА, таким образом оккупанты выискивали партизан в Белокуракинском районе области.

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Непосредственно в райцентре они задействовали СОБР, все силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание они сосредоточили на людях, которые имели зарегистрированный в Украине бизнес.

Кроме того, оккупанты проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах, из-за их возможного участия в дистанционном обучении у украинских педагогов.

13 марта сообщалось, что в Новой Каховке партизаны подорвали заместителя главы так называемой «Новокаховской военной администрации».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Партизаны Флаг Украины Провокации Война России против Украины

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