Ищут партизан. Оккупанты устраивают провокации с флагом Украины в Луганской области 20 марта, 11:35 Оккупанты устраивают провокации с флагом Украины в Луганской области (Фото:Генштаб)

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области российские захватчики совершают провокации с флагом Украины и смотрят на реакцию местного населения.



Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

«На днях по населенным пунктам передвигалась техника с сине-желтым флагом — россияне смотрели на реакцию местного населения», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметили в ОВА, таким образом оккупанты выискивали партизан в Белокуракинском районе области.

Непосредственно в райцентре они задействовали СОБР, все силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание они сосредоточили на людях, которые имели зарегистрированный в Украине бизнес.

Кроме того, оккупанты проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах, из-за их возможного участия в дистанционном обучении у украинских педагогов.

13 марта сообщалось, что в Новой Каховке партизаны подорвали заместителя главы так называемой «Новокаховской военной администрации».