Оккупанты пытаются захватить освобожденные села Луганской области: глава ОВА рассказал об их тактике 8 марта, 13:01 Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские войска пытаются захватить ранее деоккупированные села, надеясь найти слабые места в обороне Украины.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Боевые действия сейчас идут возле деоккупированного населенного пункта Стельмаховка Сватовского района. Украинские защитники сохраняют контроль над этим селом… Так же бои идут в направлении Макеевка-Невское и Куземовка-Новоселовское. Так они пытаются определить места, где могут продвинуться вперед», — сказал он.

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По словам глава ОВА, от указанных населенных пунктов практически ничего не осталось, поскольку российские войска разрушили их постоянными обстрелами.

«Стратегия у россиян остается единственной — выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. А что касается тактических действий — они понимают, что не получается у них какой-то „блицкриг“. Поэтому тактика у них такая: где они могут, там и продвигаются, но без успеха», — добавил Гайдай.