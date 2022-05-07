Свозят много техники и привлекают «вагнеровцев». В Луганской области оккупанты пытаются прорваться в Попасной — глава ОВА 7 мая, 14:52 Цей матеріал також доступний українською Российские кафиры в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Луганской области войска РФ пытаются прорваться в Попасной и в направлении на Северодонецк и Воеводовку.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Ситуация очень трудная, но контролируемая. Наибольшие усилия враг бросает на то, чтобы совершить прорыв в Попасной, и направление на Североденецк и Воеводовку. Вот туда они бросили больше всего техники и людей. Частные военные компании – «вагнеровцев». Там самое большое количество обстрелов происходит. И ракетами, и авиаудары постоянны, и вертолеты, и самолеты. Там просто ужасная ситуация», – сказал Гайдай.

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Он отметил, что украинские военные держатся и ожидают помощи и усиления.

По словам Гайдая, пленные российские военные рассказывают, что цель у захватчиков одна – выйти на географические границы Луганской области.

«Следующие несколько дней будут тяжелыми, поскольку россияне будут пытаться сделать "что-то", чтобы 9 мая отчитываться перед путлером, поэтому призываю: будьте осторожны, оставайтесь в укрытиях, ограничите пребывание на улице», — подчеркнул глава ОВА.

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