Враг угрожает штрафами. В Луганской области россияне проводят массовые рейды для изъятия из обращения гривни — ОВА

9 января, 09:00
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Разрушенный дом на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разрушенный дом на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Луганской области российские оккупанты проводят рейды для изъятия из обращения гривни, сообщила Луганская ОВА в понедельник, 9 января.

«Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В ведомстве рассказали, что захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату.

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«Новведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривню, в частности, на банковскую карту», — говорится в сообщении.

2 января главе центрального банка России Эльвире Набиуллиной сообщили о подозрении за организацию финансовых операций на временно подконтрольных РФ украинских территориях.

Именно она организовала введение так называемой рублевой зоны на временно захваченных юга и востока Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=4Mitl2PAbR8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Гривна Луганская область Война России против Украины

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