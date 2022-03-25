Люди под завалами. В Луганской области оккупанты продолжают вести обстрелы, повреждено более 30 объектов — МВД

25 марта, 08:04
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Оккупанты продолжают обстреливать мирные дома (Фото:МВД)

Оккупанты продолжают обстреливать мирные дома (Фото:МВД)

В Луганской области российские оккупанты продолжают вести обстрелы.

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Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, в результате мощных обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, села Воеводовка повреждено более 30 объектов, из них десять многоквартирных и 13 частных жилых домов, предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозяйственные сооружения, гаражи и объекты инфраструктуры.

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В МВД заявили, что из-за разрушений домов под завалами оказываются люди. Спасатели после получения сообщения прибывают на место происшествия и освобождают людей из-под завалов.

Работники ГСЧС продолжают разбор завалов и работы по ликвидации последствий обстрелов. Но враг не прекращает огонь и безжалостно бьет по мирному населению и по пожарно-спасательным подразделениям, направляющимся на помощь людям.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Обстрел Война России против Украины

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