«Демонтируют оборудование, чтобы вывезти в РФ». В Рубежном кадыровцы присвоили лучшее инфекционное отделение области — ОВА 13 мая, 14:51 Цей матеріал також доступний українською В Рубежном кадыровцы присвоили лучшее инфекционное отделение области (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)

В Рубежном кадыровцы присвоили лучшее инфекционное отделение Луганской области.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Необразованные убийцы, якобы случайно, нашли „заброшенный“ корпус больницы в Рубежном и — о чудо — она оказалась нашпигована современным дорогостоящим оборудованием и имела большие запасы иностранных лекарств», — заявил он.

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По его словам, инфекционное отделение в последние годы помогали совершенствовать многие международные организации.

«Мы работали по многим направлениям от оснащенности к комфорту пациентов и врачей. Без преувеличения одно из лучших инфекционных отделений страны», — сказал он.

Гайдай добавил, что «на пропагандистском видео орки похвастались, что откроют там госпиталь».

«На самом деле, уже демонтируют оборудование, чтобы вывезти в Россию», — сказал он.

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