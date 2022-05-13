«Демонтируют оборудование, чтобы вывезти в РФ». В Рубежном кадыровцы присвоили лучшее инфекционное отделение области — ОВА
В Рубежном кадыровцы присвоили лучшее инфекционное отделение области (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)
В Рубежном кадыровцы присвоили лучшее инфекционное отделение Луганской области.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Необразованные убийцы, якобы случайно, нашли „заброшенный“ корпус больницы в Рубежном и — о чудо — она оказалась нашпигована современным дорогостоящим оборудованием и имела большие запасы иностранных лекарств», — заявил он.
По его словам, инфекционное отделение в последние годы помогали совершенствовать многие международные организации.
«Мы работали по многим направлениям от оснащенности к комфорту пациентов и врачей. Без преувеличения одно из лучших инфекционных отделений страны», — сказал он.
Гайдай добавил, что «на пропагандистском видео орки похвастались, что откроют там госпиталь».
«На самом деле, уже демонтируют оборудование, чтобы вывезти в Россию», — сказал он.
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