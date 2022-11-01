«Быстро убегали». В Луганской области оккупанты оставили не только вооружение, но и тела своих погибших — ОВА

1 ноября, 16:00
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Луганская область (Фото:t.me/s/serhiy_hayday)

Луганская область (Фото:t.me/s/serhiy_hayday)

В Луганской области оккупанты оставили не только вооружение, но и тела своих погибших, заявил глава Лугасской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Оккупанты же оставили не только вооружение, но и тела своих погибших и трофеи — бытовую технику, электроинструменты, автомобили», — написал он в Telegram.

По его словам, войска РФ быстро убегали, но местные говорят, что некоторые из них успели переодеться в гражданскую одежду, поэтому украинские военные тщательно продолжают осматривать каждый двор.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.

По его словам, горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременной украинские силы оттесняют оккупантов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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