Оккупанты отключают интернет в Луганской области: Генштаб озвучил причину

24 февраля, 08:00
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Оккупанты отключают Интернет в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Оккупанты отключают Интернет в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к Интернету.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 24 февраля.

По информации Генштаба, таким образом таким образом захватчики пытаются препятствовать передаче данных о действиях российских оккупационных войск, а также бороться с патриотически настроенным к Украине населением.

Видео дня

Отключение Интернета должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=YgQYJgSMbUc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Интернет Луганская область Мобильный интернет Война России против Украины Генштаб ВСУ

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