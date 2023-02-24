Оккупанты отключают интернет в Луганской области: Генштаб озвучил причину
Оккупанты отключают Интернет в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к Интернету.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 24 февраля.
По информации Генштаба, таким образом таким образом захватчики пытаются препятствовать передаче данных о действиях российских оккупационных войск, а также бороться с патриотически настроенным к Украине населением.
Отключение Интернета должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.