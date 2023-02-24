Оккупанты отключают интернет в Луганской области: Генштаб озвучил причину 24 февраля, 08:00 Оккупанты отключают Интернет в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к Интернету.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 24 февраля.

По информации Генштаба, таким образом таким образом захватчики пытаются препятствовать передаче данных о действиях российских оккупационных войск, а также бороться с патриотически настроенным к Украине населением.

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Отключение Интернета должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

