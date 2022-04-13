Сгорели почти все дома. В Луганской области оккупанты обстреляли из мощного вооружения целый жилой квартал — ОГА
В Луганской области оккупанты обстреляли жилой квартал (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА (ОВА))
В Рубежном оккупанты обстреляли из мощного вооружения целый жилой квартал.
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Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
"Если в Кременной и Лисичанске ликвидировано 10 пожаров в расположенных в разных районах домах, то в Рубежном россияне обстреляли из мощного вооружения целый жилой квартал", - написал он.
По его словам, сгорели почти все дома. Сотрудники ГСЧС спасли десять человек.
Кроме того, в Северодонецке ликвидирован пожар в здании на территории лечебного учреждения.
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