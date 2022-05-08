В Луганской области оккупанты обстреляли водоканал, без воды осталось около миллиона человек — глава ОВА 8 мая, 16:00 Цей матеріал також доступний українською По словам Гайдая, возобновление подачи воды будет возможно только после прекращения боевых действий (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОВА via Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Попаснянский водоканал. В результате около миллиона человек, в том числе и жители оккупированных территорий, остались без водоснабжения.

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Об этом сообщает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции», — написал он.

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По словам Гайдая, водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Малорязанцево, Лисичанское.

«Восстановление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий», — добавил глава ОВА.

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