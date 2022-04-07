Оккупанты обстреляли каждое медучреждение. В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы — ОГА

7 апреля, 14:26
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Оккупанты обстреливают Луганскую область (Фото:REUTERS/Stringer)

Оккупанты обстреливают Луганскую область (Фото:REUTERS/Stringer)

В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, с начала полномасштабной войны в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение.

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«Рашисты умышленно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Оккупант Война России против Украины

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