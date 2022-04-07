Оккупанты обстреляли каждое медучреждение. В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы — ОГА 7 апреля, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают Луганскую область (Фото:REUTERS/Stringer)

В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, с начала полномасштабной войны в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение.

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«Рашисты умышленно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить», — написал он.

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