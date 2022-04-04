В Луганской области российские оккупанты обстреляли храм, ранены двое священников — ОГА

4 апреля, 15:14
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Российские оккупанты обстреляли храм (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреляли храм (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области российские оккупанты обстреляли храм и ранили двух священников.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, снаряд попал в церковь святителя Луки Крымского в Рубежном.

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«Обстрелом пробила кровля храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории», — написал Гайдай.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Обстрел Война России против Украины

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