В Луганской области российские оккупанты обстреляли храм, ранены двое священников — ОГА 4 апреля, 15:14 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли храм (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области российские оккупанты обстреляли храм и ранили двух священников.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, снаряд попал в церковь святителя Луки Крымского в Рубежном.

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«Обстрелом пробила кровля храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории», — написал Гайдай.

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