Ехали из Северодонецка. Оккупанты обстреляли эвакуационное авто с детьми — глава ОВА

15 мая, 17:20
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Всего удалось вывезти десять человек (Фото:Сергей Гайдай / Луганская ОГА)

Всего удалось вывезти десять человек (Фото:Сергей Гайдай / Луганская ОГА)

В воскресенье, 15 апреля, из Северодонецка Луганской области смогли эвакуировать десять человек, из них четыре ребенка. По пути автомобиль попал под обстрел российских военных.

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Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Вывезли десять человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных. В Северодонецке россияне пугают население и разрушают дома. Желающих уехать больше. Патрульные полицейские смогли забрать десять человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших быстро проскочили», — написал Гайдай.

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Он отметил, что люди уже находятся в безопасности.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Эвакуация Луганская область Северодонецк Дети Война России против Украины

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