«Ни слова не говорят о зиме». В Луганской области оккупанты не готовят котельные к отопительному сезону — ОВА 12 августа, 10:20 Разрушенный дом в Попасной (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что систему отопления и котельные в оккупированных городах области никто не готовит.

По его словам, оккупанты уверены «в результатах еще не состоявшегося псевдореферендума, хотя ни слова не говорят о зиме».

«А зачем, если голосование они организуют в начале осени? Нужен результат, а не будущее людей. Систему отопления, котельной в оккупированных городах никто не готовит. Как там говорят „Ваши ожидания — это ваши проблемы“. Именно это они и заявят жителям Луганщины, но позже, когда начнут мерзнуть», — написал он в Telegram.

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Гайдай добавил, что оккупанты обещают «отремонтировать школы», однако большинство из них было отремонтировано за последние три года в рамках Великого будівництва.

«Приезжают какие-то чиновники, когда-то считавшие себя президентами России, обещают отремонтировать школы. Кстати, большинство из которых было отремонтировано за последние три года в рамках Великого будівництва и других государственных программ поддержки. Так кто в этих школах будет учиться?», — написал он.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что российские оккупанти не смогут в этом году начать и провести отопительный сезон в городе.

По его словам, оккупанты не смогут обеспечить население города питьевой водой, а запас технической из резервного хранилища рассчитан только на девять месяцев.

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