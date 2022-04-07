«Чтобы раненые не имели шансов». В Луганской области оккупанты намеренно обстреляли каждую больницу
На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы (Фото:Telegram/Сергей Гайдай)
С начала полномасштабного вторжения РФ российские оккупанты не оставили ни одной целой больницы в Луганской области.
Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram .
"На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России и Украины в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение", - сообщил Гайдай.
Также он обнародовал фото Рубежанской больницы, была новой, современной и с высокотехнологичным оборудованием.
В настоящее время медицинское учреждение осталось на оккупированной части города. По словам Гайдая, российские кафиры снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях.
"А предатель-главный врач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Рашисты намеренно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить", – сообщил Гайдай.
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