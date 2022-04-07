«Чтобы раненые не имели шансов». В Луганской области оккупанты намеренно обстреляли каждую больницу

7 апреля, 16:47
Цей матеріал також доступний українською
На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы (Фото:Telegram/Сергей Гайдай)

На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы (Фото:Telegram/Сергей Гайдай)

С начала полномасштабного вторжения РФ российские оккупанты не оставили ни одной целой больницы в Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram .

"На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России и Украины в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение", - сообщил Гайдай.

Видео дня

Также он обнародовал фото Рубежанской больницы, была новой, современной и с высокотехнологичным оборудованием.

В настоящее время медицинское учреждение осталось на оккупированной части города. По словам Гайдая, российские кафиры снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях.

"А предатель-главный врач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Рашисты намеренно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить", – сообщил Гайдай.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X