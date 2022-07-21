В Луганской области оккупанты начали подготовку к «референдуму» — Гайдай 21 июля, 21:05 Последствия обстрела Луганской области российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

На оккупированной территории Луганской области россияне начали подготовку к «референдуму».

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Началась определенная подготовка к „референдуму“, но настоящие результаты оккупантам не нужны, потому что все равно нарисуют желаемые показатели», — сказал Гайдай.

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Он добавил, что на самом деле проводить референдум по сути не для кого, ведь многие люди покинули зону боевых действий на оккупированной Луганской области.

«Только из Северодонецка эвакуировались около 100 тысяч населения — не это ли является достойным ответом на вопрос желания или нежелания присоединиться к РФ?» — говорит глава ОВА.

Он добавил, что сейчас в городах, где были активные боевые действия, гуманитарная ситуация критическая, на улицах до сих пор лежат тела погибших, их никто не забирает.

15 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кремль не будет нуждаться в проведении «референдумов» на захваченных территориях из-за назначений россиян на правящие должности.

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