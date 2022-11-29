В Луганской области оккупанты мобилизовали более половины шахтеров — Центр национального сопротивления

29 ноября, 16:57
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Сожженный танк (Фото:REUTERS/Clodagh)

Сожженный танк (Фото:REUTERS/Clodagh)

Российские оккупанты мобилизовали большинство шахтеров во временно оккупированных районах Луганской области, сообщил Центр национального сопротивления во вторник, 29 ноября.

В ведомстве рассказали, что враг отправил на фронт 58% шахтеров Востокуголь, на которую оккупанты записали большинство отжатых шахты региона.

«В связи с чем коллаборанты даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угольно-добывающая отрасль не остановилась окончательно», — говорится в сообщении.

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В центре заявили, что для россиян украинские жизни ничего не стоят, независимо от стороны, за которую они воюют. Следовательно, региону не стоит ожидать уменьшения темпов призыва.

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий покинуть регион и не становиться ресурсом для врага.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватового и Кременной.

https://www.youtube.com/watch?v=HrgRr8wfUKM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Шахтеры Луганская область Война России против Украины

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